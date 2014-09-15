У Києві створили інтернет-портал для власників МАФів: "повна публічність - головний удар проти корупції"

Департамент містобудування та архітектури презентував роботу інтернет-порталу Містобудівного кадастру, що допоможе власникам тимчасових споруд в оформленні договорів пайової участі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, зайти на інтернет-ресурс можна за адресою http://mkk.kga.gov.ua/

Зазначається, що завдяки новому порталу підприємці отримають можливість подавати заявки щодо сплати пайової участі навіть перебуваючи вдома, а також контролювати їх опрацювання, а кияни зможуть побачити чи законно встановлені тимчасові споруди.

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Як запевнив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш, завдяки порталу процедура подання документів буде максимально спрощеною. «Постійні черги та очікування дозвільних документів протягом 21 дня вже у минулому. Відтепер достатньо буде витратити 15 хвилин роботи за комп’ютером, а за 5 днів – забрати вже підписані оригінали документів у дозвільному центрі. За цей час підприємець повинен сплатити пайову участь (внесок). Будь-який вплив людського фактора буде виключено», – заявив він.

Як зазначають в КМДА, оформити документи зможуть тільки ті власники тимчасових споруд, які були встановлені не пізніше квітня 2013 року. Окрім нововстановлених кіосків, не матимуть змоги сплачувати пайову участь власники й тих споруд, які розташовані ближче 20-ти метрів від входів/виходів зі станцій метро та підземних переходів.

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«Подача документів щодо укладання договорів пайової участі через розроблений портал – це підтвердження бажання власників тимчасових споруд працювати в правовому полі, чесно та прозоро. Якщо, наприклад, підприємці надаватимуть недостовірні відомості щодо тимчасової споруди, це суттєво знизить їхні шанси на отримання паспорту прив’язки строком на 3 роки», – зауважив Вавриш.

Окрім того, на порталі буде відображено графік демонтажу кіосків, без можливості його коригування «за дзвінком». Демонтаж здійснюватиметься відповідно до затверджених етапів: спочатку приберуть МАФи у 20-метровій зоні від входів/виходів зі станцій метро, далі від перехресть і зупинок громадського транспорту, шкіл і навчальних закладів, муніципальних установ тощо.

«Упевнений, що повна публічність та відкритість процесу – це головний удар проти корупції», – наголосив Вавриш.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня ц.р. Київрада удосконалила порядок залучення пайової участі власників тимчасових споруд, внісши відповідні зміни до попереднього рішення від 24 лютого 2011 року, яким було визначено обсяги пайової участі, та деяких інших пов'язаних з цим рішень міськради.

Зокрема, перелік тимчасових споруд доповнено майданчиками для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

Депутати уповноважили Департамент містобудування та архітектури КМДА укладати договори щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою із суб'єктами господарювання відповідно до Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної роздрібної торгівлі, власників майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста. До цього рішення договори укладав Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

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Згідно з рішенням, договори будуть укладатись тільки за умови наявності тимчасової споруди в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території Києва.

За словами радника міського голови Києва Дмитра Білоцерковця, підприємці наразі отримуватимуть тимчасові дозвільні документи, що діятимуть до кінця поточного року.

Передбачено, що нова схема розміщення МАФів, яка нині розробляється, передбачатиме не більш як 8 тис. таких об’єктів у столиці.