Проти керівників автопарку "Київпастрансу" відкрили кримінальну справу

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження проти керівництва автопарку №8 комунального підприємства «Київпастранс».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, посадовців автопарку тимчасово відсторонили через низку системних порушень. На час перевірки в автопарку №8 введено тимчасове керівництво.

«Службова перевірка ведення фінансово-господарської діяльності, ініційована колективом автопарку, який вказував на нехтування трудовим законодавством, нормами технічних регламентів», - зазначається в повідомленні.

За інформацією КМДА, аудит виявив низку порушень. Зокрема, в автопарку недорахувалися 13 автобусів. Згідно з інвентарною відомістю бухгалтерського обліку позаобігових активів, у автопарку з 224 автобусів 33 – потребують ремонту, 85 – розукомплектовані та подані на виведення з експлуатації, 13 автобусів взагалі зникли. Як з’ясувала комісія, ще взимку вони пішли на утилізацію, однак ці машини були не списані, а передані на переробку за усною домовленістю керівників автопарку та керівництва компанії-утилізатора. Де кошти від «оборудки» – наразі з’ясовує слідство.

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Крім того, виявлено, що щодня в парку безпідставно «в ручному режимі» керівництво вносило зміни до попередньо встановлених планів зі здачі виручки. Щомісячний збиток підприємства становив майже 150 тис. грн. При проведенні контрольного аналізу збору доходів на таксомоторних маршрутах дохідна частина автопарку збільшилась на 70%.

Також виявлено заниження плану доходів у шляхових листах водіїв проти затверджених. У результаті підприємство недоотримувало 400 тис. грн на місяць. На деяких маршрутах приміського сполучення плани доходів і графіки руху взагалі були відсутні.

Зазначається, що виявлено порушення щодо використання майна та приміщень, відсутність договорів оренди або невиконання їх умов. Це також призводило до недоотримання доходів підприємством.

Повідомляється, що наразі у структурних підрозділах КП «Київпастранс» на регулярній основі впроваджено роботу балансових комісій, що дозволить викорінити корупційні фінансові схеми на підприємстві в подальшому.

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«Щоб викорінити корупційні фінансові схеми у структурних підрозділах, ми вжили контрольно-ревізійних заходів, а також запровадили практику роботи фінансово-контрольних комісій у підрозділах. Вони працюватимуть регулярно на кожному підприємстві, до їх складу входитимуть не лише фахові спеціалісти, а й представники профспілок. Впевнений, що інцидент в автопарку №8 буде застереженням для всіх керівників підрозділів підприємства», – заявив генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня ц.р. Київський міський голова Віталій Кличко звільнив Миколу Ламбуцького з посади гендиректора КП "Київпастранс". 13 серпня в КМДА повідомили, що на цю посаду призначено Майзеля.