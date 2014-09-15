Порошенко призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів декількох РДА Києва

Відповідні розпорядження розміщені на офіційному сайті глави держави.

Читайте такожКличко вніс подання про призначення нових голів районів у Києві

Вадима Онуфрійчука призначено тимчасово виконуючим обов'язки голови Деснянської районної державної адміністрації (РДА), Андрія Мельничука - тимчасово виконуючим обов'язки голови Голосіївської РДА, Валентина Мондриївського - тимчасово виконуючим обов'язки Подільської РДА.

Разом з тим президент звільнив Петра Кузика з посади голови Деснянської РДА міста Києва, Миколу Даневича - з посади голови Голосіївської РДА, Ярослава Войтовича - з посади голови Подільської РДА.

Як повідомляв УНІАН, Ярослав Войтович був призначений головою Подільської РДА, а Петро Кузик - головою Деснянської РДА 19 квітня розпорядженнями виконувача обов'язків президента, спікера парламенту Олександра Турчинова. Микола Даневич був призначений головою Голосіївської РДА згідно з розпорядженням Олександра Турчинова від 3 квітня.