Кличко не збирається йти у відставку

Про це він заявив журналістам в кулуарах з'їзду "Блоку Петра Порошенка", повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

"Мені кияни довірили відстоювати їх інтереси. Я в жодному разі не підведу киян», - запевняє Кличко.

Він заявив, що, очоливши виборчий список «Блоку Петра Порошенка», веде до парламенту свою команду.

«Як лідер партії "УДАР", я відповідальний за свою політичну силу, за тих людей, які знаходяться в цій залі, у Верховній Раді, в місцевих радах. Я запевняю, що ми і надалі розвиватимемо нашу політичну силу. Я очолив список і веду команду до Верховної Ради, але неправильно буде залишити посаду мера. Я киян не підведу", - наголосив Кличко.

Читайте також"Блок Петра Порошенка" готовий співпрацювати з "Батьківщиною" та "Народним фронтом" - Луценко Говорячи про підписання коаліційної угоди, Кличко зауважив, що цей процес повинен відбуватися вже за результатами виборів до парламенту. Крім того, додав він, сьогодні не варто говорити, хто буде главою уряду після виборів. "Це вирішуватиме той склад людей, яких оберуть до парламенту, і які увійдуть до коаліції", - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, «УДАР» піде на дострокові парламентські вибори у складі «Блоку Петра Порошенка».