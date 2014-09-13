У Києві сімейна пара потрапила під поїзд в метро

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міліції, після падіння обидва залишилися живі, зараз вони перебувають в 17-й лікарні, у стані середньої тяжкості.

Як повідомили очевидці, вони чекали поїзда, а коли він під`їжджав до платформи, - раптово впали на рейки.

Через цей інцидент вся ”червона” гілка була зупинена. Пізніше поїзди на Святошинсько-Броварській лінії прямували у звичайному режимі від станції ”Академмістечко” до станції ”Вокзальна”, а також від станції ”Арсенальна” до станції ”Лісова”. А станції ”Хрещатик”, ”Театральна” та ”Університет” були зачинені.

Читайте такожУ метро Києва розміщують карти-схеми для незрячих

Рух поїздів метро було відновлено приблизно через 40 хвилин після події. Перевірка всіх обставин триває.