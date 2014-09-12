Станція метро "Площа Льва Толстого" закрита через загрозу вибуху
11:26, 12 вересня 2014Київ
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Станцію київського метро "Площа Льва Толстого" закрили для входу в 10.38 і виходу в 10.45 в зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.
Станція "Площа Льва Толстого" знову не працює / фото wikipedia.org
Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію, повідомляється на сайті Комунального підприємства "Київський метрополітен".
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Потяги проїжджають станцію без зупинки. Подальший режим її роботи буде залежати від результатів перевірки правоохоронними органами.
Як повідомляв УНІАН,вчора, 11 вересня, станція "Площа Льва Толстого" також тимчасово не працювала через повідомлення про мінування.
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