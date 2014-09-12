Станція метро "Площа Льва Толстого" закрита через загрозу вибуху

Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію, повідомляється на сайті Комунального підприємства "Київський метрополітен".

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Потяги проїжджають станцію без зупинки. Подальший режим її роботи буде залежати від результатів перевірки правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН,вчора, 11 вересня, станція "Площа Льва Толстого" також тимчасово не працювала через повідомлення про мінування.