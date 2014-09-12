Станція метро "Площа Льва Толстого" закрита через загрозу вибуху

11:26, 12 вересня 2014
Київ
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Станцію київського метро "Площа Льва Толстого" закрили для входу в 10.38 і виходу в 10.45 в зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.

Станция

Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію, повідомляється на сайті Комунального підприємства "Київський метрополітен".

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Потяги проїжджають станцію без зупинки. Подальший режим її роботи буде залежати від результатів перевірки правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН,вчора, 11 вересня, станція "Площа Льва Толстого" також тимчасово не працювала через повідомлення про мінування.

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