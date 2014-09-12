Кияни 15 вересня отримають квитанції нової форми на оплату житлово-комунальних послуг

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Києві нові зразки квитанції презентували заступник голови КМДА Петро Пантелеєв і заступник директора КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Андрій Щербина.

Щербина пояснив, що нова форма квитанції пов’язана з переходом на прямі договори з виконавцями послуг та ухваленим відповідним законодавством.

«Це формат А4. Складається із 5 блоків: утримання будинків та прибудинкової території (з вартістю газу); холодне водопостачання та водовідведення; гаряче водопостачання; відведення гарячої води; опалення», - сказав Щербина.

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За його словами, якщо квартири обладнані приладами обліку, то блоки квитанцій матимуть місця для внесення даних лічильників.

Як сказав Щербина, зараз «ідуть домовленості про подовження терміну оплати квитанцій з 20-го числа до останнього дня місяця».

За опалення нарахування відбуватиметься після початку опалювального сезону, сказав він.