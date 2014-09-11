У КМДА сподіваються, що гарячу воду споживачам ТЕЦ-6 дадуть найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, коментуючи ситуацію з економією газовитрат на виробництво гарячої води і відключення споживачів столиці цього літа від гарячого водопостачання.

За його словами, наразі частково відновлено постачання гарячої води споживачам столиці, але ще відключені від цієї послуги об’єкти, які обслуговуються ТЕЦ-6 «Київенерго».Читайте такожЗа останні дні близько 20% киян включили гарячу воду

«Це Троєщина, Оболонь, Лісовий масив. Це велика кількість споживачів. В нас тривають перемовини. Впевнені, що вони завершаться наданням дозволу на відновлення газопостачання на ТЕЦ -6 і ми найближчим часом відновимо гаряче водопостачання на ці масиви», - сказав заступник голови КМДА.

Він додав, що місто отримало певну економію на газовитратах завдяки здійсненим відключенням, але точні цифри не назвав. «Щодо доцільності відключень і економії – це треба з цифрами, це окрема розмова», - пояснив він.

Пантелеєв також додав: «Але ті ліміти, які сьогодні доведені до Києва щодо споживання газу, ми в них вкладаємося. І ми не порушуємо норми якщо навіть відновимо гаряче водопостачання у 100-відсотковому варіанті».

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня на засіданні Київради Пантелеєв, який доповідав про стан підготовки міста до опалювального сезону 2014-2015 р., повідомив, що Києву після виділених лімітів газу на виробництво тепла та електрики не вистачає 900 млн кубометрів газу для забезпечення комфортних для киян умов проживання взимку.

За його словами, щодня проводяться перемовини з державними органами, міністерствами, під час яких наголошується на особливому статусі Києва, який має багато функцій як столиця, має багато підприємств з унікальними установками, які неможливо відключити від газу.

Водночас Пантелеєв заспокоїв, що загрози зупинки газових котелень в Києві на сьогодні немає, ситуація напружена, але не катастрофічна.Читайте такожУ столичних школах, садках та лікарнях сьогодні відновлять подачу гарячої води – Кличко

Довідка УНІАН. 18 липня «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

З цієї причини з середини липня, за даними «Київенерго», у столиці без гарячого водопостачання перебувало близько 8-9 тис. споживача послуг компанії.

З 1 вересня в школах, лікарнях і дитсадках столиці відновили подачу гарячої води.