На станції метро "Площа Льва Толстого" шукають вибухівку

У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станція «Площа Льва Толстого» зачинена для входу та виходу о 14:30.

Про це йдеться на офіційному сайті Київського метрополітену.

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«Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди слідують через станцію без зупинки. Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами», - йдеться у повідомленні.