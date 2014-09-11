У Києві обіцяють запровадити електронний запис до лікаря для власників "Картки киянина"

Влада Києва має намір створити у проекті «Картка киянина» окремий медичний модуль, де зберігатимуться всі медичні дані про власника картки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови КМДА Михайла Радуцького, «завдяки медичному модулю киянам стане простіше записатися до лікаря, отримати рецепт, купити ліки й отримати на них знижку.

Крім того, ми плануємо забезпечити власників «Картки киянина» спеціальними пільгами на медичне страхування».

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Водночас Радуцький зауважив, що ввести всі послуги одразу на картку неможливо. «Але перше, що буде зроблено вже найближчим часом, запуск електронного запису до лікаря. Оскільки це не лише економія часу, а й зручність та комфорт для пацієнта», – запевнив заступник голови КМДА.