Київ готується до зими: столична влада додатково закупила 49 одиниць снігоприбиральної техніки

Влада Києва додатково закупила 49 одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Йдеться про 49 одиниць спеціальних прибиральних машин, які корпорація «Київавтодор» отримає до початку зими», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Загалом, додав він, для Києва підготовлено близько 270 одиниць дорожньої техніки, яка дозволить розчищати та впорядковувати вулиці під час снігопадів.

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«Крім того, власну техніку на сьогодні мають і ЖЕКи. Це близько 450 тракторів різної потужності для забезпечення чистоти в міжквартальних проїздах і дворах», – додав він.

За словами заступника голови КМДА, місто працює й над тим, щоб забезпечити необхідну кількість посипального матеріалу.

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«На сьогодні у сховищах ми вже маємо запас понад 15 тис. тон, який щоденно поповнюється. Утім, наразі тривають поставки з міста Артемівськ. Загалом планується закупити близько 35 тис тон солі», – зазначив Пантелеєв.

Місто також придбало необхідні паливно-мастильні матеріали для функціонування техніки. Крім того, заготовлено 39 тис. тонн вугілля, ще 30 тонн відвантажується й у вересні буде завезено у сховища, створено запаси мазуту в обсязі 53 тис. тонн.