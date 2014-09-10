Початок опалювального сезону в Києві радять перенести на два тижні

Про це йдеться у листі "Київенерго" до першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова. Його цитує Українська Правда.

"У випадку початку опалювального періоду з 1 листопада 2014 року та завершення 31 березня 2015 (скорочення 30 діб) економія витрат газу становитиме: 5,5 мільйонів кубометрів на добу – середньостатистична зима (за 30 днів – 165 мільйонів кубометрів), або 4 мільйони кубометрів на добу – тепла зима (за 30 діб – 120 мільйонів кубометрів)", - йдеться в листі.

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Також "Київенерго" відзначає, що ці ж розрахунки можна застосувати і під час складання графіка шкільних канікул.

Зокрема, пропонується, щоб осінні канікули тривали 2 тижні – з 15 до 31 жовтня, а весняні – з 31 березня до 15 квітня.

"У будь-якому випадку графік можна скоригувати залежно від погодних умов", - додали у "Київенерго".

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Водночас у компанії наголосили, що не варто знижувати температуру повітря у квартирах нижче 16 ºС, бо це може привезти до заморожування внутрішньо будинкових систем теплопостачання.

Також у "Київенерго" нагадали, що підключення житлових будинків до опалення триває близько 7 діб, а навчальних закладів до 3 діб.