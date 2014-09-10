Київська влада доручила зробити енергопаспорт усім будівлям у столиці

Голови районних адміністрацій Києва одержали завдання провести оцінку енергоефективності всіх будинків у столиці та скласти енергетичний паспорт кожної окремої будівлі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ігор Никонов.

«Голови районів одержали завдання зробити енергопаспорт кожної будівлі. Ми маємо розуміти реальну картину і починати роботи з найбільш проблемних місць», - відзначив Никонов.

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Крім того, він відзначив, що в мерії створено Антикризовий енергетичний штаб, який займається опрацьовуванням дій при виникненні можливих надзвичайних ситуацій під час проходження опалювального сезону.

«Опрацьовуємо конкретні дії щодо можливих складних і аварійних ситуацій. Кожен має знати свою роль і розуміти, що робити у разі аварії», - сказав Никонов.

Разом з тим, заступник голови КМДА відзначив, що питання тепла в будинках починається з елементарних речей (таких, як цілі шибки на сходових клітках і утеплення вікон на зиму), про які мають піклуватися не лише комунальники, а й самі кияни.

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Як повідомляв УНІАН, після припинення поставок газу до України з РФ у червні цього року питання скорочення споживання газу і загального енергозбереження в країні постало найгостріше. Уряд поставив завдання знизити споживання газу підприємствами теплокомуненерго на 30% в опалювальний сезон. А мер Києва Віталій Кличко закликав киян до впровадження енергозберігаючих технологій к своїх будинках і попередив про плани знизити температуру опалення на 1-2 градуси в умовах дефіциту газу.

Довідка УНІАН. У 2013 році Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) пропонувало зробити наявність паспорта енергоефективності будівлі обов'язковим при будівництві нових об'єктів, а також при капремонті, реконструкції, відчуженні або передачі в оренду тих, що вже існують. У міністерстві відзначали, що це дозволить визначати, наскільки кожний з будинків потребує утеплення. У результаті можна буде точно встановити, скільки коштів потрібно залучити на термомодернізацію того чи іншого будинку. Проте в жовтні минулого року Верховна Рада не підтримала ухвалення відповідного законопроекту. За підтримку законопроекту в другому читанні й у цілому проголосували 188 народних депутатів із 387, зареєстрованих у сесійному залі.