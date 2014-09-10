У київському метро знову шукають вибухівку – закрито станцію "Нивки"
12:02, 10 вересня 2014Київ
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Станція Київського метро "Нивки" закрита для входу та виходу пасажирів через повідомлення про мінування.
У метро шукають вибухівку / metro.kiev.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
"Сьогодні, 10 вересня 2014 року, у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станція «Нивки» зачинена для входу о 11:05 та виходу о 11:10. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", – йдеться у повідомленні.
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