У київському метро знову шукають вибухівку – закрито станцію "Нивки"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

"Сьогодні, 10 вересня 2014 року, у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станція «Нивки» зачинена для входу о 11:05 та виходу о 11:10. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", – йдеться у повідомленні.

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