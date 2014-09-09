У Київраді назвали спекуляціями чутки про перенесення столичного зоопарку

16:48, 09 вересня 2014
Київ
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Поширення чуток про нібито перенесення Київського зоопарку є нічим іншим, як передвиборчими спекуляціями певних політичних сил.

Фото УНІАН

Про це заявив співголова фракції «УДАР-Солідарність» у Київраді Андрій Странніков, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР Віталія Кличка».

«Взята одна з ідей Черновецького і якимось чином горе-піарниками приплетена до цього чинна київська міська влада. Запевняю, що ця брехня - лише намагання напередодні парламентських виборів кинути тінь на команду Віталія Кличка, і, відповідно, «УДАР» у Київраді», - наголосив депутат.

Странніков запевнив, що «УДАР», перебуваючи в опозиції до тодішнього мера Києва Леоніда Черновецького, жорстко виступав проти такої ініціативи. За його словами, і сьогодні про подібні плани щодо зоопарку не йдеться.

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«За жодних обставин фракція «УДАР-Солідарність» у Київраді не голосуватиме за таке рішення», - зазначив депутат.

Довідка УНІАН. 4 вересня одне з видань, посилаючись на постійну комісію Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, розповсюдило інформацію, що міськрада планує перенести зоопарк за межі Києва, а територію площею 40 га в центрі стоилці передати під будівництво розважального комплексу. Видання писало, що питання передачі землі лобіюють представники будівельних компаній, які увійшли до складу вказаної комісії Київради.

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