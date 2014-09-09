На київських будинках графітчик намалював портрети людей, на честь яких названо вулиці (фото)

У Києві на житлових будинках біля табличок з нумерацією почали з'являтися портрети людей, на честь яких названо вулиці, пише "Сегодня".

Так, на Воскресенці зображено портрети живописця Василя Перова, винахідника Миколи Кибальчича та письменника Едуарда Вільде. Намалював їх на фасадах будинків художник Дмитро Журавель.

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“В честь цих відомих особистостей були названі вулиці, а багато жителів житлового масиву навіть не знають, що це за особи. От і було вирішено таким способом "розкрити" для киян історію цих відомих людей", - говорить він.

На створення портретів у художника пішов тиждень. За цей час хлопець самостійно намалював 13 портретів.

“Найважче виготовити ескіз-трафарет. Портрети знаменитостей я знайшов в інтернеті, переніс зображення з паперу на щільний картон. Тільки для одного портрета потрібно було виготовити три окремих трафарети, оскільки фарба накладається шарами. Розмір портретів Кибальчича та Вільде - 100 на 70 см, а Перова - 180 см на 200 см", - пояснив графітчик.

"Полотнами" для портретів послужили постарілі фасади житлових будинків та старі котельні.

Тепер, у планах Дмитра намалювати портрети письменника Івана Микитенка, поета Сулеймана Стальського і Алішера Навої.

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“Трафарет Микитенка у мене вже готовий. Після того, як я закінчу з Воскресенкою, займуся рідний Троєщиною. Хочу намалювати портрети письменників Оноре де Бальзака та Теодора Драйзера - це для початку", - розповідає графітчик.

У Дніпровській РДА підтримують ідею портретів на фасадах, і обіцяють навіть проспонсорувати художників матеріалами для роботи.