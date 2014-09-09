Зять екс-регіонала Кінаха став головним з питань промисловості і торгівлі в Києві

Новий директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва став Максим Кузьменко.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні голови КМДА Віталія Кличка, передає Українська правда.

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Новий керівник департаменту пообіцяв уже найближчим часом впорядкувати міську торгівлю.

"Перше, що я маю намір зробити у столиці для поліпшення бізнес-клімату, – це впорядкувати торгівлю, зокрема, навести лад на комунальних підприємствах і ринках", - заявив Кузьменко.

Також він пообіцяв докладати максимум зусиль, щоб залучати до Києва інвестиції та забезпечити сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу.

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Як повідомляється, Кузьменко здобув диплом магістра ділового адміністрування в Інституті народного господарства, заснував компанію "Омакс Інтернешнл" (панчішна фабрика) та очолював Наглядову раду однієї з найбільших фабрик Житомирщини.

Як відомо, у Києві існує проблема з незаконною пересувною торгівлею. Боротьба міської влади з МАФами та пересувними торгівельними лотками є неефективною: через якийсь час після демонтажу кіоски і ларьки повертаються на звичні місця і продовжують незаконну діяльність.