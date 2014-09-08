За останні дні близько 20% киян включили гарячу воду

Починаючи з четверга, 4 вересня, «Київенерго» відновило гаряче водопостачання близько 20% своїх споживачів, які були відключені від послуги, зокрема у зв’язку з економією природного газу.

Як повідомляє прес-служба ПАТ «Київенерго», станом на 6.00 понеділка, 8 вересня, загалом у Києві без гарячого водопостачання залишається 4 тис. 853 споживача, що становить 31% від загальної кількості споживачів, яким компанія надає послуги з централізованого опалення (ЦО) і гарячого водопостачання (ГВП).

Причинами відсутності ГВП є рішення уряду про обмеження газопостачання теплоджерел компанії для економії газу та проведення «Київенерго» в тепловому господарстві технічних робіт для стабільного проходження опалювального сезону 2014-2015 років.

Без ГВП внаслідок зупинки теплоджерел знаходяться 3 тис. 898 споживачів, серед них 119 у Голосіївському, 55 у Дарницькому, 1 тис. 844 у Деснянському, 55 у Дніпровському, 893 в Оболонському, 12 у Печерському, 639 у Подільському, 52 у Святошинському, 52 у Солом`янському, 177 у Шевченківському районах.

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В результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання без ГВП залишаються 227 споживачів. Внаслідок планових ремонтних робіт тимчасово без ГВП залишаються 360 споживачів, а внаслідок проведення реконструкцій трубопроводів відключені 368 споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що до кінця тижня близько 80% столичних будинків будуть забезпечені гарячою водою.

18 липня «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

З цієї причини з середини липня, за даними «Київенерго», у столиці без гарячого водопостачання перебувало близько 8-9 тис. споживача послуг компанії.

З 1 вересня в школах, лікарнях і дитсадках столиці відновили подачу гарячої води.

За даними «Київенерго», станом на 6:00 4 вересня загалом в Києві без гарячого водопостачання залишалось 8 тис 398 споживачів, що складає 53,7% від загальної кількості споживачів, яким надає послуги компанія.

ПАТ «Київенерго» загалом надає послуги з ЦО та ГВП 75% споживачів в Києві.