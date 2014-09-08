Через бюрократію КМДА не може безкоштовно поховати загиблих бійців АТО

Департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міськдержадміністрації повідомив про неможливість безоплатного поховання осіб, загиблих під час Антитерористичної операції на Донбасі. Відповідний лист опубліковано на сайті КМДА, передають "Наші гроші".

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Департамент посилається на закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». За цим законом, порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які беруть участь у АТО, визначає Кабінет міністрів.

«Враховуючи те, що на сьогодні зазначений порядок Урядом не розроблено, комунальні ритуальні служби м.Києва при похованні громадян, які відносяться до цієї категорії, не можуть надавати безкоштовні окремі ритуальні послуги, що надаються при похованні учасників бойових дій та інвалідів війни», – йдеться у листі за підписом керівника департаменту Дмитра Новицького.