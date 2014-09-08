Кличко хоче використати досвід Берліна при створенні муніципальної міліції у Києві

Влада Києва при створенні муніципальної міліції та системи безпеки громадян використає досвід Берліна.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідних домовленостей було досягнуто сьогодні в Києві на зустрічі мера, голови КМДА Віталія Кличка з делегацією з Німеччини на чолі з сенатором Берліна з питань внутрішніх справ та спорту Франком Хенкелем.

У складі німецької делегації також були, зокрема, поліцайпрезидент Берліна (керівник поліції) Клаус Кандт, депутат Бундестагу Карл-Георг Вельман, віце-президент Вищої школи економіки та права Андреас Забі та ін.

Читайте такожКличко заявив, що зацікавлений у створенні муніципальної міліції

Кличко після зустрічі у коментарях журналістам зазначив, що питання безпеки киян та гостей міста, боротьба з корупцією, та інвестиції були ключовими питаннями, що обговорювались сьогодні. Серед них велика увага була приділена саме питанню створенню муніципальної міліції Києва.

«Ми будемо використовувати надсучасні технології, досвід, який є в поліції Берліна. Обговорили те, яким чином ми зможемо перейти на муніципальну поліцію, яка зможе виконувати ключове завдання - безпека громади. І в цьому напрямку ми починаємо працювати. Передбачено наразі відвідування профільних структур в Україні, спілкування з колегами», - повідомив Кличко.

«Дуже важливо мати бажання. Я впевнений в тому, що нам не потрібно багато років, я впевнений, якщо ми хочемо стати європейською країною, ми повинні починати робити все для цього. І наші друзі готові передати нам сучасні технології, свій позитивний досвід для того, щоб якомога швидше Україна стала жити по європейським критеріям», - наголосив мер Києва.

За словами Хенкеля, Кличко запропонував розлогу та цікаву програму співробітництва.

Читайте такожУ Київраді через земельні питання сталася бійка

Він відзначив велику схожість Києва та Берліна, які є столицями своїх країн та європейськими метрополіями.

«Одним з найважливіших напрямків діяльності, про які ми говорили з мером Кличком, – це організація ефективної системи публічного або державного управління, а також безпека і громадський порядок, щоб створити відчуття стабільності та безпеки у громадян, туристів, інвесторів», - сказав Хенкель.

Найближчим часом також заплановано візит Кличка до Берліна для продовження діалогу з порушених питань.