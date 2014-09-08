Кличко хоче використати досвід Берліна при створенні муніципальної міліції у Києві
Під час зустрічі з Кличком берлінський сенатор з питань внутрішніх справ та спорту Хенкель відзначив велику схожість столиць України та Німеччини.
Влада Києва при створенні муніципальної міліції та системи безпеки громадян використає досвід Берліна.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідних домовленостей було досягнуто сьогодні в Києві на зустрічі мера, голови КМДА Віталія Кличка з делегацією з Німеччини на чолі з сенатором Берліна з питань внутрішніх справ та спорту Франком Хенкелем.
У складі німецької делегації також були, зокрема, поліцайпрезидент Берліна (керівник поліції) Клаус Кандт, депутат Бундестагу Карл-Георг Вельман, віце-президент Вищої школи економіки та права Андреас Забі та ін.
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Кличко після зустрічі у коментарях журналістам зазначив, що питання безпеки киян та гостей міста, боротьба з корупцією, та інвестиції були ключовими питаннями, що обговорювались сьогодні. Серед них велика увага була приділена саме питанню створенню муніципальної міліції Києва.
«Ми будемо використовувати надсучасні технології, досвід, який є в поліції Берліна. Обговорили те, яким чином ми зможемо перейти на муніципальну поліцію, яка зможе виконувати ключове завдання - безпека громади. І в цьому напрямку ми починаємо працювати. Передбачено наразі відвідування профільних структур в Україні, спілкування з колегами», - повідомив Кличко.
«Дуже важливо мати бажання. Я впевнений в тому, що нам не потрібно багато років, я впевнений, якщо ми хочемо стати європейською країною, ми повинні починати робити все для цього. І наші друзі готові передати нам сучасні технології, свій позитивний досвід для того, щоб якомога швидше Україна стала жити по європейським критеріям», - наголосив мер Києва.
За словами Хенкеля, Кличко запропонував розлогу та цікаву програму співробітництва.
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Він відзначив велику схожість Києва та Берліна, які є столицями своїх країн та європейськими метрополіями.
«Одним з найважливіших напрямків діяльності, про які ми говорили з мером Кличком, – це організація ефективної системи публічного або державного управління, а також безпека і громадський порядок, щоб створити відчуття стабільності та безпеки у громадян, туристів, інвесторів», - сказав Хенкель.
Найближчим часом також заплановано візит Кличка до Берліна для продовження діалогу з порушених питань.