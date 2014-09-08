Метро в Києві працюватиме на півгодини довше через футбольний матч

Як повідомили УНІАН у КП «Київський метрополітен», крім того, з 20.45 до 21.45 станція «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід. На час закриття поїзди курсуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

У цей день з 20.00 на Куренівсько-Червоноармійській та з 22.30 на Святошинсько-Броварській і Сирецько-Печерській лініях буде передбачено додаткові резервні склади, які видаватимуться в разі збільшення пасажиропотоку.

У разі перевищення пасажиропотоку перевізної спроможності після закінчення футбольного матчу, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».

Читайте такожТимощук не зіграє у стартовому матчі кваліфікації Євро-2016 зі СловаччиноюУ КП «Київський метрополітен», наголошують, що вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та високої культури їхнього обслуговування, тому просять поставитися із розумінням до введених обмежень.

Також, як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Києва, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція просить водіїв не залишати транспорт з порушенням правил, а також з ранку не паркувати автотранспорт на проїзній частині, прилеглій до НСК «Олімпійський», і тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянській, Шота Руставелі та Еспланадній.