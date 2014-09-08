Працівники ДАІ та добровольці не пропустили до Києва автомобіль із вибухівкою та зброєю
12:20, 08 вересня 2014Київ
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На в’їзді до Києва зупинили автомобіль зі зброєю та вибухівкою
Працівники ДАІ знову затримали автомобіль зі зброєю / Фото УНИАН
На Броварському КП бійці батальйону "Київ-1" та працівники ДАІ зупинили автомобіль зі зброєю та вибухівкою.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Під час огляду авто у багажнику було виявлено 6 вибухових пакетів, мисливську рушницю, травматичний пістолет та набої різних калібрів.
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У відомстві додали, що на місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці встановлюються. Співробітники міліції опитують водія і пасажира автомобіля.
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