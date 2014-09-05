Київські школярі не навчатимуться по суботах

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідна домовленість була досягнута на нараді представниками київської влади та освітніх закладів столиці.

За словами заступника голови КМДА Ганни Старостенко, «ми вирішили залишити існуючу систему навчання з можливістю введення плаваючого графіку канікул. При цьому вводити шестиденний тиждень у школах Києва ми не будемо», – наголосила вона.

Читайте такожУ столичних школах, садках та лікарнях сьогодні відновлять подачу гарячої води – Кличко Старостенко зауважила, що введення плаваючого графіку канікул залежатиме від погодних умов та ситуації з енергоносіями у столиці.