Київські школярі не навчатимуться по суботах
16:38, 05 вересня 2014Київ
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Столичні школярі не навчатимуться по суботах.
Шестиденну систему навчання вирішили не вводити / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідна домовленість була досягнута на нараді представниками київської влади та освітніх закладів столиці.
За словами заступника голови КМДА Ганни Старостенко, «ми вирішили залишити існуючу систему навчання з можливістю введення плаваючого графіку канікул. При цьому вводити шестиденний тиждень у школах Києва ми не будемо», – наголосила вона.
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