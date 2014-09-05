У київському метро можуть підняти ціни на проїзд

Київська влада обговорює питання зміни тарифу у столичному метрополітені. Попередньо розглядається можливість встановлення мінімальної ціни при використанні проїзних квитків.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"Нагадаємо, що при своїй мережі у 52 станції столичний метрополітен лишається чи не найдешевшим в Україні та Європі. За проїзд у підземці жителі Харкова ще з минулого року сплачують 3 гривні. У Відні та Парижі одна поїздка коштує близько 30 гривень", - говорять у прес-службі.

Зазначається, що востаннє тариф на проїзд у метро переглядався шість років тому. З того часу все необхідне обладнання значно подорожчало.

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У прес-службі нагадують, що вартість електроенергії зросла на 72%, а мінімальна заробітна плата збільшилася в 2,4 рази. Також підприємство постійно недотримує компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів. Збиток метрополітену на кожній поїздці становить 82 копійки.

"Фінансовий стан столичного метрополітену залишається досить складним. Як уже повідомлялося раніше збитки підприємства на кінець року можуть скласти 724,9 мільйонів гривень. Однією з основних складових, яка не дає можливості розвитку для підприємства лишається тариф", - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН.

Сьогодні ціна на проїзд у київському метро становить 2 гривні.

З 2000 до 2008 року в метро можна було проїхатися за 50 копійок, а вже у листопаді 2008-го вартість проїзду підняли до 2 гривень. Таке підняття тарифів спричинило хвилю невдоволень, тому столична влада у лютому наступного року знизила проїзд до 1 гривні 70 копійок.

З вересня 2010 року проїзд у київському метро знову коштує 2 гривні.