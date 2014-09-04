На станціях метро "Деміївська" і "Голосіївська" закриють каси

"Ми постійно отримуємо нарікання на людський фактор при сплаті за проїзд. Для пасажирів - це довгі черги, для підприємства – можливості маніпуляцій з жетонами та певні зловживання. Переконаний, що у сучасному транспорті такого не повинно бути", - заявив начальник КП Віктор Брагінський.

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За його словами, до кінця року КП має намір максимально використати автоматизовані засоби оплати проїзду та унеможливити будь-які корупційні складові в цьому секторі.

В повідомленні прес-служби КП говориться, що для оплати одноразових поїздок пасажири стацій "Деміївська" і "Голосіївська" зможуть користуватися автоматами з продажу жетонів. Користувачі багаторазових карток матимуть можливість поповнити їх у спецтерміналах. Проїзні квитки реалізовуватимуться у касах інших станцій метрополітену.