Через повідомлення про замінування зачинено станцію метро "Петрівка"
У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху о 13.43 станція столичного метро "Петрівка" зачинена для входу та виходу пасажирів.
Як повідомляється на сайті Київського метрополітену, поїзди проїжджають через станцію без зупинки.
Читайте такожУ Києві зачинили станцію метро "Дарниця" – шукають вибухівку Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.
В Україні спостерігається хвиля телефонного тероризму. Найчастіше "мінують" об'єкти у Києві - це переважно станції метро, торгово-розважальні центри та офіси ЗМІ.
За даними МВС Києва, переважна кількість дзвінків надходить з окупованих бойовиками міст.
Станція Київського метрополітену «Петрівка» відновила свою роботу о 14:50.
Як повідомляє сайт метрополітену, у результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції "Петрівка" вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Зазначається, що Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.