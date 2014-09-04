Через повідомлення про замінування зачинено станцію метро "Петрівка"

Як повідомляється на сайті Київського метрополітену, поїзди проїжджають через станцію без зупинки.

Читайте такожУ Києві зачинили станцію метро "Дарниця" – шукають вибухівку Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

В Україні спостерігається хвиля телефонного тероризму. Найчастіше "мінують" об'єкти у Києві - це переважно станції метро, торгово-розважальні центри та офіси ЗМІ.

За даними МВС Києва, переважна кількість дзвінків надходить з окупованих бойовиками міст.

Станція Київського метрополітену «Петрівка» відновила свою роботу о 14:50.

Як повідомляє сайт метрополітену, у результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції "Петрівка" вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Зазначається, що Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.