У КМДА обіцяють, що до кінця тижня більшість киян отримає гарячу воду

Про це в ефірі ТРК «Київ» заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«У столиці розпочато процес розблокування котелень із метою поступового повернення населенню гарячого водопостачання. Буквально за лічені дні у більшості об’єктів міської інфраструктури буде відновлено гаряче водопостачання», – сказав він.

Читайте такожУ столичних школах, садках та лікарнях сьогодні відновлять подачу гарячої води – Кличко За словами заступника голови КМДА, влада відпрацьовує всі доступні шляхи, які дозволять забезпечити киян належним тепло- та водопостачанням, навіть в умовах обмеженого газового ліміту.

«У цьому контексті під особливим контролем буде діяльність житло-експлуатуючих організацій у частині енергозбереження. Йдеться про заходи, які не потребують колосальних капіталовкладень, але гарантуватимуть нам початкову економію тепла: утеплення вікон і дверей у під’їздах, укріплення трубопроводів, ремонт покрівель і горищ тощо», – підкреслив Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

З цієї причини з середини липня, за даними «Київенерго», у столиці без гарячого водопостачання перебувало близько 8-9 тис. споживача послуг компанії.

З 1 вересня в школах, лікарнях і дитсадках столиці відновили подачу гарячої води.