У Київраді через земельні питання сталася бійка

Як передає кореспондент УНІАН, словесна перепалка виникла відразу після того, як було затверджено в цілому порядок денний сьогоднішнього засідання і стало зрозуміло, що земельні питання будуть розглядатися.Читайте такожБюджет Києва щорічно недоотримує близько 50 млрд грн через махінації з землею - Кличко

Кличко змушений був оголосити перерву, під час якої словесна перепалка між ним та депутатом ледь не перейшла в сутичку, але завдяки присутнім депутатам цього вдалося уникнути.

Депутати стіною стали між Кличко та Мосійчуком, який вимагав зняти з розгляду всі питання про виділення земельних ділянок, на яких планується нове будівництво. Він наголошував, що громадського обговорення відповідних рішень не було, а також стверджував, що ці земельні ділянки виділяються згідно з Генпланом, який розроблявся командами “Черновецького-Попова”, й навряд чи це відповідає інтересам київської громади.Читайте такожКиїврада може продати ряд земельних ділянок, щоб поповнити міський бюджет

Водночас Кличко наголосив, що не варто піаритись на важливих для міста питаннях. Він запевнив, що всі питання, винесені на сесію сьогодні, пройшли відповідні погодження у профільних комісіях Київради. Він також підкреслив, що кияни очікують на плідну роботу Київради, а не дешевий піар.

За словами Кличка, те, що Мосійчук прийшов на сесію у формі бійця Національної гвардії, не дає йому права піаритись.

У відповідь депутат скочив з місця і з погрозою фізичної сили та нецензурною лайкою кинувся до Кличка. Депутати стримали Мосійчука.

Перерва у засіданні тривала кілька хвилин. Після цього Кличко продовжив засідання, попередивши Мосійчука, що він має права при повторенні подібної ситуації позбавити його слова.