«Київенерго» звалило провину за відсутність гарячої води у столиці на Яценюка

Компанія «Київенерго», підконтрольна українському бізнесменові Рінату Ахметову, звинуватила уряд України у відсутності гарячого водопостачання споживачів Києва.

Згідно прес-релізу компанії, текст якого має УНІАН, на сьогодні без гарячого водопостачання залишаються 8398 споживачів (53,7% від загальної кількості). Проте єдиною причиною того, як зазначають у «Київенерго», залишається рішення Кабміну про обмеження газопостачання в цілях економії палива.

«Причинами відсутності гарячого водопостачання є рішення уряду про обмеження газопостачання теплоджерел компанії для економії природного газу і проведення «Київенерго» в тепловому господарстві в міжопалювальний період різних видів технічних робіт для стабільного проходження опалювального сезону 2014-2015 років», - йдеться в прес-релізі.

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Водночас у прес-релізі не йдеться про наявність боргу компанії перед постачальником газу - Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», керівництво якої не раз попереджало «Київенерго» щодо відключення від газопостачання безпосередньо через наявність боргу. Зокрема, наприкінці серпня в Наку відзначали, що відключення від газопостачання підприємств «Київенерго» відбувається виключно через невиконання ними умов договору поставки і заборгованості за спожитий природний газ, яка становить 96% від загального боргу міста Києва. При цьому в самому «Київенерго» підтверджували, що на кінець серпня заборгованість компанії за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» склала 1,74 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Київенерго» здійснює генерацію електричної енергії на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) та НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).