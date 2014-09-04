У Києві відкрили перший пам'ятник "Небесній сотні" (фоторепортаж)
Памʼятний знак зробили у вигляді козацького хреста
Перший пам'ятник "Небесній сотні" відкрили у середу в Києві. Він розташований на території національного педагогічного університету імені Драгоманова. Це досить далеко від революційних подій, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Ректор пояснив, що чимало студентів підтримували Євромайдан, тому пам'ятник розташували саме тут. Пам'ятник освятив патріарх Філарет. Каже, що "Небесна сотня" - це лише маленька частина героїчних українців.
Пам'ятник скромний - у вигляді козацького хреста. Вклонитися йому прийшли ті, хто був на Майдані від початку і до розстрілів 20 лютого.
Пам'ятник "Небесній сотні" на Інститутській ще не готовий. Саме тут має постати меморіал, але науковці кажуть, що поки в країні йде війна, то на Інститутській - не до впорядкування. Хоча уже з'явилися народні пам'ятники "Небесній сотні" - дошки із іменами загиблих і саморобні таблички.
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Майданівці переконують, що готові здолати набагато сильнішого супротивника. Мовляв, у російських солдатів не має жодних мотивувань, на відміну від українській бійців і добровольців.