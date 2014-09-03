Ярема призначив прокурора Київської області



Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

«Генеральний прокурор України Віталій Ярема представив колективу прокуратури Київської області нового керівника - Віктора Безкоровайного. Новопризначеному прокурору Київщини Ярема побажав успіхів у роботі та поставив першочергове завдання - докласти максимальних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також сприяти захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПризначено головного військового прокурора України

Довідка: Віктор Безкоровайний народився у 1966 році у м. Тернополі. У 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. В органах прокуратури працює з липня 1991 року на різних посадах від помічника прокурора міста до першого заступника начальника Головного управління Генеральної прокуратури України.