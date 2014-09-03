У київському метро знову не знайшли вибухівки, станція "Дарниця" вже працює

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

Метро наразі працює у звичному режимі, йдеться у повідомленні.

"У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станціях вибухонебезпечних предметів не виявлено", – зазначила прес-служба.

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