У Києві зачинили станцію метро "Дарниця" – шукають вибухівку

Станцію столичного метро "Дарниця" закрито через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену. "У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станція "Дарниця" зачинена для входу та виходу пасажирів", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що поїзди прослідують станцію без зупинки. Читайте такожУ Києві "замінували" метро "Вокзальна", станцію зачинилиЯк повідомляв УНІАН, учора через анонімне повідомлення про замінування було закрито станцію “Лівобережну”.

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