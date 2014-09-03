У Києві можуть знести близько 12 тисяч МАФів

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами радника міського голови Києва Дмитра Білоцерковця, на сесії Київради депутати планують затвердити пакет документів щодо функціонування малих архітектурних форм у столиці. Це дасть змогу підприємцям отримати тимчасові дозвільні документи.

«Ці дозволи отримають ті підприємці, чиї МАФи відповідають вимогам будівельних норм. Вони діятимуть до кінця поточного року», – пояснив він.

Читайте такожКличко доручив терміново підготувати спрощений порядок демонтажу МАФів у КиєвіБілоцерковець пообіцяв, що найближчим часом міська влада допрацює комплексну схему розміщення МАФів і підготує дозвільні документи строком на три роки.

Читайте такожУ Києві біля Золотих воріт прибрали незаконно встановлені торгові точки«Після затвердження такої схеми з 20 тис. діючих МАФів у Києві залишиться не більше 8 тис., оскільки зносу підлягатимуть усі кіоски, які були встановлені після введення мораторію на їхнє встановлення, тобто після квітня 2013 року», - зазначив він.