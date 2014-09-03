Київрада може продати ряд земельних ділянок, щоб поповнити міський бюджет

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві секретар Київської міської ради Олексій Резніков.

«Завтра в Києві на пленарному засіданні планується повернути земельні аукціони. Як засіб боротьби з корупцією, з оборудками будуть виставлені на відкритий продаж земельні ділянки, щоб інвестори абсолютно відкрито могли прийти на аукціон і придбати земельні ділянки. А місто, у свою чергу, отримає поповнення в бюджет. Ми отримаємо від реалізації рішень, що прийматимуться завтра по земельних ділянках, надходження в міський бюджет від 100 до 160 млн грн», - сказав Резніков.

Він звернув увагу на те, що на аукціонах реалізовуватиметься земля з чітко визначеним цільовим використанням відповідно до Генплану міста. «Тобто чітко буде визначено, що саме може бути розміщено на земельній ділянці, якщо інвестор буде вважати потрібним її придбати і будуватися», – запевнив секретар Київради.Читайте такожБюджет Києва щорічно недоотримує близько 50 млрд грн через махінації з землею - Кличко

Водночас Резніков повідомив, що очікує на завтрашньому засіданні виступів окремих депутатів з ініціативами зняти земельні питання з порядку денного.

«Почалась передвиборча кампанія. Починають експлуатувати досить, на мій погляд, некоректно питання земельних голосувань, вважаючи, що всі земельні питання треба зняти завтра», - сказав Резніков.

«За нашою інформацією, близько 41 депутата Київради розглядають можливість брати участь у передвиборчих перегонах до Верховної Ради. Памятайте, що кияни, які вас обирали, чекають від вас плідної роботи зараз і сьогодні», - додав він.

За словами секретаря Київради, земельні питання обговорювалися вчора на погоджувальній раді. «І всі голови фракцій, крім однієї, погодилися, що ці земельні питання обов’язково треба виносити у залу, тому що вони несуть в собі соціальне навантаження і питання можливості поповнення міського бюджету», - наголосив він.

Депутатів Київради, які збираються балотуватися до парламенту, Резніков закликав не намагатися «дешево придбати електроральну підтримку населення і популістськими гаслами» пройти до Верховної Ради.

«Я би хотів закликати, що краще ті гроші, які ви плануєте використовувати на біг-борди, листівки, на промоакції, використовувати на підтримку киян, які воюють у зоні АТО», - наголосив Резніков.