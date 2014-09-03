У Києві прямо посеред вулиці з'явився 10-метровий фонтан (фото, відео)

Через несправну трубу вода пошкодила асфальт просто посеред проїжджої частини.

У Голосіївському районі Києва близько 12:15 стався масштабний прорив труби.

Про це ТСН.ua повідомили очевидці у середу, 3 вересня.

За їхніми даними, 10-метровий фонтан води прорвав асфальт просто посеред дороги на вулиці Василя Касіяна, 2/1, що неподалік від метро "Іподром".

Нагадаємо, що цього літа у центрі Києва на бульварі Шевченка стався масштабний прорив труби. Через прорив в асфальті утворилася воронка, а рух довелося перекрити, через що на дорозі утворилися величезні затори.