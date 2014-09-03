У Києві прямо посеред вулиці з'явився 10-метровий фонтан (фото, відео)
14:19, 03 вересня 2014Київ
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Біля станції метро Іподром стався масштабний прорив труби.
У Києві вода пошкодила дорожнє покриття / ТСН
Через несправну трубу вода пошкодила асфальт просто посеред проїжджої частини.
У Голосіївському районі Києва близько 12:15 стався масштабний прорив труби.
Про це ТСН.ua повідомили очевидці у середу, 3 вересня.
За їхніми даними, 10-метровий фонтан води прорвав асфальт просто посеред дороги на вулиці Василя Касіяна, 2/1, що неподалік від метро "Іподром".
Нагадаємо, що цього літа у центрі Києва на бульварі Шевченка стався масштабний прорив труби. Через прорив в асфальті утворилася воронка, а рух довелося перекрити, через що на дорозі утворилися величезні затори.
ТСН
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