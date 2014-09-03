Київських водіїв регулярно обдурюють на заправках

Київські автозаправки регулярно обдурюють своїх клієнтів.

Про це повідомляє ТСН.ua. Як з’ясували журналісти, зазвичай робітники заправок не доливають палива на 10-20 копійок. Читайте такожВ Україні продовжує дорожчати бензинЩе одне розповсюджене шахрайство на АЗС, йдеться в сюжеті, – продаж бензину невідповідної якості.

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