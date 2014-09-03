Київських водіїв регулярно обдурюють на заправках
13:45, 03 вересня 2014Київ
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Київські автозаправки регулярно обдурюють своїх клієнтів.
Власників авто постійно обдурюють / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.ua.
Як з’ясували журналісти, зазвичай робітники заправок не доливають палива на 10-20 копійок.
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На заправках Києва хронічно обманюють автомобілістів
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