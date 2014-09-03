У «Київенерго» назвали час, коли жителям столиці слід економніше витрачати електроенергію

Компанія «Київенерго», підконтрольна українському бізнесменові Рінату Ахметову, не виключає відключення споживачів Києва від електропостачання у осінньо-зимовий період.

«У разі виникнення непередбачених ситуацій у роботі об'єднаної енергосистеми України, згідно з розпорядженням Міненерговугілля та НЕК «Укренерго», можлива реалізація заходів, спрямованих на обмеження електропостачання», - йдеться в повідомленні «Київенерго».

Згідно з повідомленням, «Київенерго», виконуючи розпорядження Міненерговугілля від 2 вересня 2014 року, розробляє спеціальні заходи щодо зниження електроспоживання у вересні на 20% від планових величин (в період з 8:00 до 22:00).

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«При виникненні аварійних ситуацій в енергосистемі України і Києва «Київенерго» як енергопостачальна компанія буде зобов'язана виконувати вказівки НЕК «Укренерго» - центральної диспетчерської служби України», - наголошується в повідомленні компанії.

Враховуючи доручення Міненерговугілля щодо накопичення палива до зимового періоду, «Київенерго» просить киян змінити своє ставлення до споживання електроенергії в бік енергоефективності.

Максимальне навантаження енергосистема України відчуває у робочі дні з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 23:00, а у вихідні дні - з 21:00 до 00:00.

«У ці періоди часу «Київенерго» просить киян по можливості економно використовувати електроенергію і з розумінням ставитися до складної енергетичної ситуації в країні», - підкреслюється в повідомленні.

У той же час компанія не повідомляє про обсяги запасів палива на власних складах.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Відключення проводитимуться за погодженим з облдержадміністрацією графіком аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно в 9:00-11:00 та о 20:00-22:00.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.