Кияни масово утеплюють стіни: готуються до зими без світла й тепла

09:12, 03 вересня 2014
Київ
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Мешканці столиці готуються до виживання взимку.

Фото УНІАН

Кияни дедалі частіше замислюються над тим, як перезимувати без світла, води і тепла. У столиці масово утеплюють квартири. А от люди, що вже жили у післявоєнний час, рекомендують запастися невеличкими буржуйками, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Наприклад, у висотці можна поставити піч, а трубу від неї вивести у кватирку. Саме так рятувалися від холоду у Грузії. Тоді труби стирчали із кожної квартири багатоповерхівки. А два мішка дров вистачало, аби протопити квартиру три дні. Однак, від такого опалення відпадає плитка. Хороша пічка обігріє до 60 квадратних метрів і коштує десь 6 тисяч гривень.

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Кияни грузинський досвід переймати поки що не готуються. До буржуйок у кавартирах, переконані жінки, не дійде. Однак, у холоді й без світла, доведеться сидіти, тому утепляють стіни.

Столична влада ще навесні обіцяла, що по поштових скриньках розкидають інструкцію, куди бігти у разі небезпеки. Попередній голова водив екскурсії у бомбосховища і обіцяв, що за літо всі прихистки відремонтують. Нині у столиці 526 сховищ. Сховатися можуть усі, якщо врахувати ще й підземку метрополітену. Щоправда, метро нині під прицілом. Лишень за минулий місяць його мінували ледь не щодня. На щастя, усі попередження виявилися брехнею.

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