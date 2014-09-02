У Києві "замінували" метро "Вокзальна", станцію зачинили
17:33, 02 вересня 2014Київ
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У Києві станція метро «Вокзальна» наразі закрита на вхід і вихід через повідомлення про загрозу вибуху.
Вокзальна зачинена на вхід і вихід / wikimedia.org
Про це повідомляє прес-служба метрополітену.
"2 вересня 2014 року у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція «Вокзальна» зачинена для входу о 15:44 та виходу о 15:46", - сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні вже "мінували" станцію метро Лівобережна.
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