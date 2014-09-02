Роботу станції метро "Лівобережна" відновлено

Як йдеться у повідомленні на сайті метрополітену, роботу станції «Лівобережна» відновлено о 13.40.

"У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено. Київський метрополітен наразі працює у штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка", - зазначається у повідомленні.

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