Роботу станції метро "Лівобережна" відновлено
15:09, 02 вересня 2014Київ
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Київський метрополітен відновив роботу станції метро «Лівобережна».
Станцію метро знову відкрито / wikipedia.org
Як йдеться у повідомленні на сайті метрополітену, роботу станції «Лівобережна» відновлено о 13.40.
"У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено. Київський метрополітен наразі працює у штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка", - зазначається у повідомленні.
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