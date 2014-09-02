У Києві станція метро “Лівобережна” закрита на вхід та вихід через "замінування"
14:00, 02 вересня 2014Київ
1
Станція “Лівобережна” Київського метрополітену через анонімне повідомлення про замінування закрита на вхід та вихід.
Станцію закрили на вхід та вихід / metro.kiev.ua
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про закладення вибухівки надійшла по лінії 102 близько 13.00.
Читайте такожСтанція метро «Площа Льва Толстого» закрита на вхід і вихід На місці події працюють вибухотехнічні служби. Також встановлюється особа, яка повідомила про замінування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter