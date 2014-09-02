У Києві станція метро “Лівобережна” закрита на вхід та вихід через "замінування"

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про закладення вибухівки надійшла по лінії 102 близько 13.00.

Читайте такожСтанція метро «Площа Льва Толстого» закрита на вхід і вихід На місці події працюють вибухотехнічні служби. Також встановлюється особа, яка повідомила про замінування.