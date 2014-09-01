Роботу станції «Петрівка» відновлено

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції "Петрівка" вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 вересня, о 10:37, у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція "Петрівка" була зачинена для входу та виходу пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, зранку у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, була зачинена станція метро «Вокзальна». «Вокзальна» була зачинена для входу о 7:41 та виходу о 7:51.

Відновила роботу станція метро «Вокзальна» о 8:44. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.