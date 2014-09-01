Станція «Вокзальна» зачинена для входу та виходу пасажирів

Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

У метрополітені звернулись до до пасажирів при можливості користуватися іншими пересадочними вузлами.

Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.