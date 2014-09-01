Станція «Вокзальна» зачинена для входу та виходу пасажирів
08:32, 01 вересня 2014Київ
0
Сьогодні, 1 вересня 2014 року у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція «Вокзальна» зачинена для входу о 7:41 та виходу о 7:51.
У Києві закрили станцію Вокзальна / Фото УНИАН
Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди прослідують станцію без зупинки.
У метрополітені звернулись до до пасажирів при можливості користуватися іншими пересадочними вузлами.
Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter