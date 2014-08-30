Бійці батальйону «Київ-1» спільно з ДАІ чергують на блокпостах навколо столиці
17:35, 30 серпня 2014Київ
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Бійці батальйону «Київ-1» спільно з працівниками спецпідрозділу ДАІ «Кобра» цілодобово охороняють правопорядок на 9 блокпостах, розташованих навколо столиці.
ДАІ чергує спільно з батальйоном "Київ-1" / job-sbu.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, про це поінформував радник міністра внутрішніх справ України, куратор батальйону «Київ-1» Євген Дейдей.
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За словами Дейдея, спільні наряди бійців батальйону «Київ-1» з іншими підрозділами міліції обумовлені загостренням ситуації на сході України. Такі наряди були створені, щоб гарантувати безпеку киян та попередити проникнення у столицю сепаратистів.
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