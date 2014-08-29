Заступник голови КМДА подав у відставку
10:29, 29 серпня 2014Київ
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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко подав у відставку.
Крамаренко подав у відставку / УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Хочу повідомити, що працюю останні дні на посаді заступника голови КМДА", - написав Крамаренко.
Він також додав, що з листопада минулого року написав вже 6 заяв про відставку.
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"Як тільки Віталій Кличко вступив на посаду, я відразу сказав, що готовий передати справи і піти", - зазначив чиновник.
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