Заступник голови КМДА подав у відставку

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу повідомити, що працюю останні дні на посаді заступника голови КМДА", - написав Крамаренко.

Він також додав, що з листопада минулого року написав вже 6 заяв про відставку.

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"Як тільки Віталій Кличко вступив на посаду, я відразу сказав, що готовий передати справи і піти", - зазначив чиновник.