На Московському мості з'явиться смуга для громадського транспорту

17:01, 28 серпня 2014
Київ
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На ділянці дороги, що з’єднує житловий масив Троєщина із станцією метро «Петрівка», з’явиться окрема смуга для руху громадського транспорту.

На Московському мості з'явиться смуга для громадського транспорту / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на радника міського голови з питань транспорту Олександра Каву.

Зазначається, що це дасть змогу мешканцям лівого берега в пікові години добиратися до правого вдвічі-втричі швидше.

Читайте такожАндріївський узвіз став пішохідним, поки - тільки на свята«У першу чергу така смуга має з’явитися на ділянці від перехрестя проспекту Маяковського з проспектом Ватутіна до перехрестя проспекту Московського з проспектом Оболонським. Планується, що смуга для громадського транспорту працюватиме лише в пікові години. У напрямку метро «Петрівка» – з 07.00 до 10.00, а в напрямку житлового масиву Троєщина – з 17.00 до 20.00», – пояснив Кава.

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