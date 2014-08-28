На Московському мості з'явиться смуга для громадського транспорту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на радника міського голови з питань транспорту Олександра Каву.

Зазначається, що це дасть змогу мешканцям лівого берега в пікові години добиратися до правого вдвічі-втричі швидше.

Читайте такожАндріївський узвіз став пішохідним, поки - тільки на свята«У першу чергу така смуга має з’явитися на ділянці від перехрестя проспекту Маяковського з проспектом Ватутіна до перехрестя проспекту Московського з проспектом Оболонським. Планується, що смуга для громадського транспорту працюватиме лише в пікові години. У напрямку метро «Петрівка» – з 07.00 до 10.00, а в напрямку житлового масиву Троєщина – з 17.00 до 20.00», – пояснив Кава.