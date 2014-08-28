Роботу станції метро «Театральна» відновлено
16:47, 28 серпня 2014Київ
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Роботу станції «Театральна» та пересадочного вузла відновлено о 16:34.
Роботу станції метро «Театральна» відновлено/ Фото УНИАН
Про це йдеться у повідомленні КП Київський метрополітен у соцмережі.
У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.Читайте такожСтанція метро "Театральна" зачинена через "замінування"
Київський метрополітен наразі працює у штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.
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