Роботу станції метро «Театральна» відновлено

Про це йдеться у повідомленні КП Київський метрополітен у соцмережі.

У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.Читайте такожСтанція метро "Театральна" зачинена через "замінування"

Київський метрополітен наразі працює у штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.