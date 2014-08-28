Станція метро "Театральна" зачинена через "замінування"
15:14, 28 серпня 2014Київ
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Сьогодні у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху о 14:27 станція «Театральна» зачинена для входу та виходу пасажирів.
Театральну зачинили через повідомлення про мінування
Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди прослідують станцію без зупинки, повідомляє сайт Київського метрополітену.
У метро просять пасажирів за можливістю користуватися іншими пересадочними вузлами.
Читайте також"Синя" гілка київського метро зупинена«Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві дуже часто до міліції надходять неправдиві повідомлення про мінування станцій метро и торгово-розважальних центрів.
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