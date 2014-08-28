Станція метро "Театральна" зачинена через "замінування"

Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди прослідують станцію без зупинки, повідомляє сайт Київського метрополітену.

У метро просять пасажирів за можливістю користуватися іншими пересадочними вузлами.

Читайте також"Синя" гілка київського метро зупинена«Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві дуже часто до міліції надходять неправдиві повідомлення про мінування станцій метро и торгово-розважальних центрів.