Матері та дружини бійців АТО перекрили дорогу біля Міноборони

Столична Державтоінспекція інформує, що 28 серпня у зв’язку з тим, що матері та дружини бійців АТО біля будівлі Міністерства оборони перекрили проїжджу частину, рух транспорту на перехресті Повітрофлотський проспект – вулиця Лукашевича неможливий.

Управління ДАІ м. Києва - аби уникнути ускладнень у дорожньому русі - пропонує водіям транспортних засобів скористатися об’їзними маршрутами руху, а саме:

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- проспектом Перемоги – вулицями Жилянська – Урицького та Солом’янською площею.

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 серпня, близько 800 осіб пікетують Міністерство оборони України, вимагаючи направити підкріплення українським бійцям під Іловайськом, які 6-й день знаходяться в оточенні терористів.

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Мітинг під стінами Міноборони по Повітрофлотському проспекту триває з 10-ї години ранку.

Близько 11-ї години значна частина мітингувальників вийшла на проїжджу частину та перекрила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту.