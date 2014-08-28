Матері та дружини бійців АТО перекрили дорогу біля Міноборони
ДАІ повідомляє про перекриття руху в Солом’янському районі Києва учасниками акції на підтримку бійців АТО і пропонує шляхи об’їзду.
Столична Державтоінспекція інформує, що 28 серпня у зв’язку з тим, що матері та дружини бійців АТО біля будівлі Міністерства оборони перекрили проїжджу частину, рух транспорту на перехресті Повітрофлотський проспект – вулиця Лукашевича неможливий.
Управління ДАІ м. Києва - аби уникнути ускладнень у дорожньому русі - пропонує водіям транспортних засобів скористатися об’їзними маршрутами руху, а саме:
Читайте такожКомбат "Донбасу" вимагає від Міноборони бійців "за 30": "Залиште пацанів своїм матерям"
- проспектом Перемоги – вулицями Жилянська – Урицького та Солом’янською площею.
Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 серпня, близько 800 осіб пікетують Міністерство оборони України, вимагаючи направити підкріплення українським бійцям під Іловайськом, які 6-й день знаходяться в оточенні терористів.
Читайте такожПід Міноборони активісти вимагають підкріплення для Іловайська (онлайн-трансляція)
Мітинг під стінами Міноборони по Повітрофлотському проспекту триває з 10-ї години ранку.
Близько 11-ї години значна частина мітингувальників вийшла на проїжджу частину та перекрила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту.